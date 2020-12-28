شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توسع قائمة قطاعات جذب الاستثمار الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت لجنة التخطيط في الصين اليوم الاثنين قائمة القطاعات التي ستسعى لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها ليرتفع العدد الإجمالي للمجالات إلى 1235 مقارنة بعد 1108 في القائمة السابقة. ستسعى الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في التصنيع المتقدم الذي يتضمن الذكاء الصناعي وأشباه الموصلات وتطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، وفقا لبيان نشره موقع الجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وأضاف البيان أن الصين ستشجع أيضا الاستثمار الأجنبي في تطوير وتصنيع منتجات بدائل اللحوم.

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