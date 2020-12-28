شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطنى للإحصاء بسلطنة عمان: أكثر من 270 ألف مغترب غادروا السلطنة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن عدد العمال الوافدين انخفض بأكثر من 270 ألفا أو نحو 16 بالمئة في الفترة من نهاية 2019 وحتى نوفمبر من العام الجاري. وأوضحت البيانات أن عدد العمال المغتربين في نوفمبر بلغ مليونا و440 ألفا انخفاضا من مليون و710 آلاف تقريبا نهاية العام الماضي. واضطر الكثير من العمال الوافدين إلى المغادرة بعد جائحة فيروس كورونا وما استتبعته من انخفاض في الطلب على النفط وفي أسعاره.

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