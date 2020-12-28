- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الاثنين 28-12-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 28-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19.05 جنيه للشراء، و19.26جنيه للبيع، مقابل 19.03 جنيه للشراء، و19.20جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس.
لم يتأثر الدولار كثيرا بعد عدم إنفاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بعرقلة حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 وسط تعاملات ضعيفة اليوم الاثنين بسبب العطلات.
وحوم الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام في التعاملات الآسيوية عقب التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجارة محدود لحقبة ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم يشمل القطاع المالي البريطاني.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 90.151، بعد هبوط على مدى ثلاثة أيام.
وزاد الإسترليني 0.2% إلى 1.3565 دولار، ليتجه مجددا نحو مستوى 1.3625 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ مايو 2018.
19.10 جنيه للشراء.
19.23 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.05 جنيه للشراء .
19.26 جنيه للبيع .
سعر اليورو فى بنك مصر
19.03 جنيه للشراء.
19.20 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
19.07 جنيه للشراء.
19.32 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.06 جنيه للشراء.
19.25 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.04 جنيه للشراء.
19.23 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.02 جنيه للشراء.
19.22 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع سعر اليورو اليوم الاثنين 28-12-2020 مقابل الجنيه المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.