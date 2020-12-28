شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الاثنين 28-12-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 28-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19.05 جنيه للشراء، و19.26جنيه للبيع، مقابل 19.03 جنيه للشراء، و19.20جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس.

لم يتأثر الدولار كثيرا بعد عدم إنفاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بعرقلة حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 وسط تعاملات ضعيفة اليوم الاثنين بسبب العطلات.

وحوم الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام في التعاملات الآسيوية عقب التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجارة محدود لحقبة ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم يشمل القطاع المالي البريطاني.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 90.151، بعد هبوط على مدى ثلاثة أيام.

وزاد الإسترليني 0.2% إلى 1.3565 دولار، ليتجه مجددا نحو مستوى 1.3625 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ مايو 2018.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.10 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.05 جنيه للشراء .

19.26 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

19.03 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.07 جنيه للشراء.

19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.06 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.04 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.02 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.