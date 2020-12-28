شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 28-12-2020، استقرارا فى السوق المحلى، وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الحديد سجلت اليوم 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

وعن اشتراطات البناء الجديدة قال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء بالرغم من السماح الحاصلين على تراخيص بناء ببناء 4 أدوار وهو ما ساهم فى تنشيط السوق قليلا، ولكن يجب أن يعلن عن الاشتراطات الجديدة البناء وذلك ليستعد أصحاب تلك الأراضى والتجهيز للبناء وفقا الاشتراطات الجديدة.