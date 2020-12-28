شكرا لقرائتكم خبر عن هشام توفيق: الخلاف حول شرط التحكيم سبب تأجيل توقيع عقد إنتاج السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة قطاع الأعمال تأجيل توقيع عقد إنتاج السيارات الكهربائية بين شركة النصر المصرية والشركة الصينية بحضورهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والذي كان من المقرر أن يتم اليوم الاثنين بمقر وزارة قطاع العمال، ومن المتوقع التوقيع خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في تصريح خاص "لليوم السابع" أن السبب وراء التأجيل هو الخلاف حول شرط التحكيم خارج مصر والذي لم يتف الاتفاق عليه حتي الأن .

يذكر أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أعلن أن السيارات الكهربائية ستظهر للنور قريبا، أن هذه السيارات سوف تعمق صناعة السيارات في مصر لما لها من مزايا عدة حيث إن الشحنة الواحدة تسيرها 400 كيلو كمان تقلل من استهلاكنا للمحروقات مثل البنزين والسولار وبالتالي تقيل الانبعاثات الضارة والحفاظ علي البيئة .

مؤكدا أن مرحلة الدراسة لتصنيع السيارات الكهربائية مر عليها عام، بشراكة مع الشركة الصينية، وتابع، أن الشركة الصينية طورت السيارة الكهربائية، وتعتبر مكوناتها متوسطة وسعرها معقول للمواطن المصرى.