شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع بعد توقيع "ترامب" قانونا بحزمة إنفاق مالي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، على وشك تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، بفضل معنويات قوية تسيطر على الأسواق ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بعد توقيع "دونالد ترامب" قانونا بحزمة إنفاق مالي للإغاثة من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.2240$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2187 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2181$.

فقد اليورو يوم الخميس أقل من 0.1% مقابل الدولار ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.2% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،انخفضت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 1.2272$ ، بالإضافة إلى تراجع شهية المخاطرة بالأسواق.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بعد تمرير حزمة التحفيز المالي الجديدة فى الولايات المتحدة.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد قانونا بحزمة إنفاق ومساعدات مالية بقيمة 2.3 تريليون دولار ،لمكافحة جائحة فيروس كورونا ،وتجنب إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية.