شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السعودية للكهرباء تُقر معالجة أرباح "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية للكهرباء، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على معالجة أرباح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ والتي تبلغ قيمتها 3.351 مليار ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أن معالجة هذا المبلغ ستتم كمديونية على الشركة لصالح وزارة المالية وإدراج الأرباح المشار اليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.

ووافقت الجمعية على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة وفقاً لاتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية، وفق النسبة والآلية المذكورة في اتفاقية المضاربة.

هذا وقررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي لسداد أرباح المضاربة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة.

ومؤخرا، أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 17.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.