شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش" تستحوذ على حصة أغلبية بشركة بريطانية متخصصة بإدارة الأصول اللوجستية والعقارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في بورصات البحرين والكويت ودبي، عن قيامها بالاستحواذ على حصة أغلبية في شركة "روبوك آسيت مانيجمنت"، المملكة المتحدة، المتخصصة في إدارة الأصول العقارية اللوجستية والمساحات التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أن شركة روبوك تأسست عام 2009 من قبل هيو ماكدونالد-براون ونك رودس، وتقوم بإدارة أصول بقيمة إجمالية للاستثمار تتجاوز 1.4 مليار جنيه إسترليني، وتغطي مساحة أرضية تزيد على 15 مليون قدم مربعة.

وأشارت المجموعة إلى أن التركيز الأساسي للشركة هو الاستحواذ على الأصول اللوجستية وإدارتها مع استثمارات تزيد حتى الآن على 85 عقارا تقع في المملكة المتحدة والبلدان الأوروبية، ومن بينها إسبانيا، بلجيكا وجمهورية التشيك.

وأضافت أنها تتطلع للعمل مع "روبوك" لجلب فرص أخرى ذات إمكانيات عالية ومستثمريها، وزيادة قدرتهم وتعزيز استفادتهم من تدفق المعاملات والخبرة العميقة في هذا المجال.

وكانت مجموعة جي إف إتش المالية قد كشفت منذ أيام عن الاستحواذ على اثنين من مستودعات تخزين لاست مايل العالية الجودة والمدرة للدخل، الواقعة في جنوب شرق إسبانيا، في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 77 مليون دولار.

وأضافت في بيان سابق، أن العقارين مؤجرين بموجب عقد طويل الأجل لشركة "أمازون روود ترانسبورت إس. إل. يو"، وهي شركة تابعة لشركة أمازون العالمية للتجزئة والتجارة الإلكترونية.