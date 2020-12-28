شكرا لقرائتكم خبر عن عسير للتجارة تؤكد أن الحكم لصالحها بـ 202 مليون ريال بات واجب النفاذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات أن الحكم الصادر لصالحها بفسخ عقد أرض شمال الرياض وإلزام المدعى عليه بسداد 202 مليون ريال اكتسب الصفة النهائية القطعية.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن الحكم اكتسب الصفة النهائية بمضي المدة المحددة للاعتراض عليه، وأصبح واجب النفاذ، بحسب محامي شركة عسير.

وكانت شركة عسير قد رفعت في ديسمبر 2019 دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض ــ حي الخير لمطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من ثمن الأرض واحتفاظها بحقها بالمطالبة بأي تعويضات عن أي أضرار أو مطالبات مالية من جراء إلغاء صك الأرض.

يشار إلى إنه مؤخرا، قرر مجلس إدارة شركة عسير، التصفية الاختيارية لثلاث شركات تابعة مملوكة للشركة بالكامل، سبق تأسيسها لأغراض خاصة باستثماراتها.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الشركات الثلاثة تشمل شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) مملوكة بنسبة 100%، حيث يبلغ رأس مالها المدفوع 500 ألف ريال سعودي.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والمصروفات التشغيلية الأخرى وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة والضريبة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 3.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 23.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.