شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة تحلية المياه السعودية تكشف عن تنافس 7 تحالفات على محطة رأس الخير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف أحمد محمد العمرو، مدير إدارة التخصيص في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالسعودية، عن تأهيل الشركات والتحالفات الاستراتيجية للمنافسة في تخصيص محطة رأس الخير، وعددها 7، منها شركات إقليمية وعالمية، بالإضافة إلى جاهزية جهات تمويل للمشاركة مع تلك التحالفات.

وقال العمرو في مقابلة مع قناة "العربية"، إن طرح المنافسة سيكون خلال الأيام القادمة، بينما موعد تقديم العروض في الربع الثاني من 2021.

وأضاف، أنه يجري دراسة بقية مجموعات الإنتاج بالتوازي مع طرح محطة رأس الخير، ويوجد جدول زمني لها، بحسب جاهزية كل المجموعة ووضع السوق، وبدأنا التحضير لمجموعة الإنتاج الثانية الآن، وسيتم الطرح لمشاركة القطاع الخاص، وكذلك ستكون نسبة الشراكة الحكومية في الطرح العام الأولي.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على أسس تجارية، ولديها فريق استثماري وفريق بحثي يعمل على زيادة الاستثمارات وتعزيز الإيرادات.

ومؤخرا، جرى اختيار محطة رأس الخير كأول مجموعة إنتاج لمشاركة القطاع الخاص كجزء من أعمال تخصيص أصول الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي تشرف عليها اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع المياه في السعودية.

وتُعد محطة رأس الخير إحدى أكبر محطات تحلية المياه المحلاة عالمياً بقدرة إنتاجية تقدر بـ 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، و2.65 غيغاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المخطط أن يشارك القطاع الخاص بحصة الأغلبية بما يتماشى مع الهيكل التعاقدي المقترح ووفق الإطار المعمول به في محطات الإنتاج المستقلة في المملكة العربية السعودية.

ومؤخرا، كشف محمد الغامدي، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع في مؤسسة تحلية المياه السعودية، أن القيمة الاستثمارية في تنفيذ عقود منظومتي الشقيق والشعيبة بلغت نحو ثلاثة مليارات ريال، مشيراً إلى أن المدة الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع هي 30 شهراً من تاريخ توقيع العقود.

وتعتزم المؤسسة توقيع العقد التنفيذي لمحطة الجبيل خلال الربع الأول من العام المقبل 2021 بحسب ما هو مخطط لها، وهناك منظومتين حاليا تحت التنفيذ، وهي منظمة الإنتاج في الخبر والجبيل، وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام ونصف من الآن.