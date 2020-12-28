النفط يقلص خسائره بعد توقيع ترامب قانون المساعدات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قلص النفط خسائره اليوم الاثنين بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار لكن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب في المدى القريب.

وفي الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 51.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.5 بالمئة لتسجل 50.53 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 48.04 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، "مع توقيع الرئيس ترامب القانون، عوض النفط سريعا معظم خسائره اليوم، وإن كان كل من برنت وغرب تكساس مازال على انخفاض متواضع." لقت خطوة الرئيس الأمريكي ترحيبا لأنها تعيد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين وتحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية.