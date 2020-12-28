شكرا لقرائتكم خبر عن «دي إكس بي» تنظر تعيين مستشاراً لتقييم عرض استحواذ «مراس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قالت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس إن مجلس إدارتها سيعقد بالتمرير يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2020؛ للنظر والموافقة على تعيين المستشار المالي والقانوني لأغراض تقييم العرض الذي تم استلامه من مراس للترفيه والتسلية في 20 ديسمبر 2020.

وكانت مِراس قد تقدمت بعرض استحواذ كامل على 100% من أسهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس.

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