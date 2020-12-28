شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «علي بابا» يهوي من جديد.. «نيكاي» قرب ذروة 3 عقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلطت الأضواء مرة أخرى على أسهم شركة علي بابا الصينية العملاقة في هونج كونج، بعد أن أمر المنظمون الصينيون مجموعة آنت التابعة لشركة علي بابا بتصحيح أعمالها.

وفي التعاملات بعد الظهر، تراجعت أسهم علي بابا المدرجة في هونج كونج بنسبة 8.5%، مما زاد من خسائر الشركة. و كان السهم قد انخفض أيضًا يوم الخميس الماضي بعد تقارير تفيد بأن المنظمين الصينيين سوف يحققون في عملاق التكنولوجيا بحثًا عن سلوك احتكاري مشتبه به.

كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى المدرجة في هونج كونج ونخفض سهم تينسينت بنسبة 5.49%.

وتباينت الأسهم في آسيا الاثنين مع بدء أسبوع التداول الأخير لعام 2020.

وتراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني فانخفض مؤشر شنجهاي 0.25٪ بينما تراجع شنتشن 0.12%، وانخفض مؤشر هونج كونج 0.32%.

بالمقابل، ارتفعت الأسهم اليابانية في تعاملات هزيلة بسبب العطلات لتتجه صوب أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود مع مواصلة المستثمرين الرهان على أن التحفيز الامريكي ولقاحات كورونا ستسرع خطى التعافي الاقتصادي العالمي.

وختم المؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.74 بالمئة إلى 26854.03 نقطة، أقل قليلا فحسب من أعلى مستوى في 30 عاما الذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة إلى 1788.04 نقطة.

وصعدت أسهم الرعاية الصحية والمرافق ومنتجى الآلات الصناعية بفضل توقعات لتحسن الأرباح بعد عام مضطرب بفعل تفشي فيروس كورونا.

وخالفت شركة شارب الاتجاه الإيجابي ونزل سهمها 3.03 بالمئة بعدما أعلنت عن شكوك بأن وحدة لها ربما اتبعت أساليب محاسبية غير سليمة.

وقع الرئيس الأمريكي على حزمة مساعدات مالية وإنفاق بقيمة 2.3 تريليون دولار بعدما رفض في بداية الأمر إقرار التشريع الذي يعيد إعانات البطالة للملايين ويجنب الحكومة الاتحادية إغلاقا جزئيا.

وبدأت حملات تطعيم للوقاية من كوفيد-19 في أوروبا الأحد. كان التطعيم بدأ في وقت سابق ببريطانيا والولايات المتحدة، مما عزز الآمال بأن تتجاوز الدول المتقدمة العراقيل التي سببها انتشار فيروس كورونا.

وكتب المحللون لدى دايوا للأوراق المالية في مذكرة بحثية «في ضوء التحفيز الاقتصادي في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، ثمة احتمال أن يتعافى الاقتصاد العالمي أسرع مما هو متوقع العام المقبل، لكن هذا على فرض سير حملات التطعيم بسلاسة».