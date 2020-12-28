شكرا لقرائتكم خبر عن «المال كابيتال ريت» يجمع 350 مليون درهم عبر الطرح العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة المال كابيتال، الإثنين، أنها نجحت في جمع 350 مليون درهم من خلال الطرح العام الأولي لوحدات صندوق المال كابيتال ريت، الذي استحدثته مؤخرا والمعني بالاستثمار العقاري، بعد انتهاء فترة الاكتتاب بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وقد أعلنت شركة المال كابيتال، التي تتولى إدارة الصندوق، حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على طرح وحدات الصندوق للاكتتاب العام على ان يتم إدراج الوحدات في سوق دبي المالي.

وقد حصل الصندوق على ترخيص هيئة الأوراق المالية كصندوق استثمار عقاري بتاريخ 21 ديسمبر 2020، ويعتزم المال كابيتال ريت أن يكون أول صندوق استثمار عقاري تدرج وحداته في سوق دبي من شهر يناير المالي اعتبارا 2021، شريطة الحصول على الموافقة النهائية للإدراج من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.



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