توقف نمو الإنتاح الصناعى باليابان فى نوفمبر بعد صعود 5 أشهر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف نمو الإنتاج الصناعي باليابان في نوفمبر بعدما حقق مكاسب على مدار خمسة أشهر، مما يبرز الطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي العالمي نتيجة لتزايد إصابات كوفيد-19 في الآونة الأخيرة.

شهد ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافيا قويا في الربع الثالث من السنة بعد أسوأ انكماش لحقبة ما بعد الحرب، لكن إجراءات الإغلاق في بعص الاقتصادات الكبرى لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا تهدد الطلب.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين استقرار إنتاج المصانع في نوفمبر عند مستوى الشهر السابق دون تغير، إذ بدد ضعف إنتاج السيارات والمنتجات البلاستيكية أثر الزيادة في إنتاج الآلات.

كانت القراءة النهائية للشهر السابق أظهرت ارتفاعا بنسبة أربعة بالمئة، وكان متوسط توقعات نوفمبر لنمو 1.2 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

وقال تاكومي تسوندا كبير الاقتصاديين في معهد شينكين للبحوث "وتيرة التعافي أبطأ قليلا من المتوقع"، لكنه أضاف أنه مازال يتوقع اتجاها عاما إيجابيا للإنتاج نظرا لقوة الصادرات اليابانية التي تتركز تركزا كبيرا في آسيا.