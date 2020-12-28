شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور .. انخفاض أسعار البرتقال السكرى والبلدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن انخفاض أسعار الفاكهة الشتوي بالسوق المحلى وتحديدا في سوق العبور اليوم الاثنين 28-12-2020 حيث تراجعت أسعار الموالح من البرتقال واليوسفي ما بين 1-1.5 جنيها فى الكيلو.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البرتقال أبو سرة سجلت 2.5-5 جنيهات للكيلو، والبرتقال البلدى سجل 2-4.5 جنيه للكيلو مقابل 3.5-5.5 جنيهات الكيلو، والبرتقال السكري يتراوح بين 2.5-4.5 جنيه للكيلو مقابل 3.5-5 جنيها للكيلو، واليوسفي 2.5-5 جنيهات للكيلو.
وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الجوافة بين 4-6 جنيهات للكيلو، والكنتالوب تراوح بين 4 - 5 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان بين 3-5 جنيهات للكيلو، والعنب الأحمر رومي بين 5-7.جنيهات للكيلو، والعنب الكرمسن 7-11 جنيها للكيلو، والكاكا من 7 - 11 جنيها الكيلو، التفاح أحمر من 18 - 20 جنيها، والتفاح أخضر من 12 - 16جنيها، والبلح أصفر بارحي من 12 - 17 جنيها.
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