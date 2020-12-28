شكرا لقرائتكم خبر عن سهما بنك البحرين والكويت "وجي إف إتش" يصعدان ببورصة البحرين هامشياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% رابحاً 1.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1495.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 705 ألف سهم بقيمة 186.9 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.66% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.22%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

وفي سياق متصل أعلنت شركات إنوفست، بنك البحرين الإسلامي، مصرف السلام البحرين، اجتماع مجلس الإدارة، الأولى يوم الخميس 18 فبراير 2021، الثانية الاثنين الموافق 15 فبراير، الثالثة يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.