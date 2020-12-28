شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات.. الطماطم تسجل أقل سعر منذ أكتوبر الماضى وتنخفض أكثر من 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن انخفاض أسعار الطماطم بعد زيادة المعروض في السوق المحلى حيث سجلت اليوم الاثنين 28-12-2020 أقل معدلات لها منذ شهر أكتوبر الماضي بأسعارا تتراوح بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، موضحة أن معدل الانخفاض يزيد عن 60٪ من شهر أكتوبر الماضي، حيث سجل الكيلو أسعارا تتراوح بين 8-12 جنيها فى سوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الأحد 27-12-2020 في سوق العبور للجملة، استمرار أسعار البطاطس، كما كانت عليه تتراوح بين 0.5 - 1.5 جنيها للكيلو فيما سجلت أسعار الطماطم في سوق العبور 1.5-4 جنيهات.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الكوسة بين 2- 4.5جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، وترواحنت أسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار البطاطس تتراوح بين 70-1.5 جنيه كسعر جملة الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، واستقرت وكيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.