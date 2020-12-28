شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 19-20 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الإنتاج المحلى من الدواجن فى تطور مستمر، مما انعكس على إجمالي الناتج المحلي من الدواجن والذي ارتفع خلال العامين الماضيين ليصل إلى 1.4مليار دجاجة سنويا، وهو ما أدى إلى إعلان وزارة الزراعة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وأضافت الشعبة أن زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن أدى إلى استقرار الأسعار في السوق المحلى على طول العام، مشيرة إلى أن أسعار الدواجن اليوم الاثنين 28-12-2020 تراوحت بين 19-20 جنيها فى المزرعة.

وقال الدكتور عبد السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر الكيلو من الدواجن الحية في المزرعة بين 19-20 جنيها للكيلو، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر الكرتونة اليوم سجل في المزرعة 28 جنيها في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 35 جنيها.