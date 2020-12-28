شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسراً 3.50 نقطة ليصل إلى مستوى 8737.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.41% رابحاً 1392.09 نقطة ليصل إلى مستوى 23112.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.9 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.63%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية نسبة 0.33%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.96%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.60%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.16%، ثم قطاعي النقل والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%.

وقفز 67 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.89%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 4.28%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 3.42%، فيما تراجع 111 سهماً على رأسها سهم "أبومعطي" بنسبة 1.45%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 1.26%، ثم سهم "شمس" بنسبة 1.25%، فيما تصدر سهم "كيمانول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 226.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، استلامها خطاب بتاريخ 27 ديسمبر، من أحد الشركات المستثمر فيها - الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) - يفيد بموافقة مجلس المديرين في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر، على توزيع أرباح نقدية في تاريخ 28 ديسمبر، وذلك عن الربع الرابع من عام 2020م، حيث تمتلك شركة (غازكو) ما نسبته 9% من رأسمال (غاز) ويبلغ نصيب شركة (غازكو) من هذه التوزيعات مبلغ 50.4 مليون ريال سعودي، علما بأن الأثر المالي لهذه التوزيعات سيظهر إيجاباً على النتائج المالية للشركة بنهاية عام 2020م، منوهة إلى أنه بذلك يكون إجمالي نصيب الشركة من الأرباح الموزعة عن عام 2020م مبلغ 63 مليون ريال.