شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الاثنين 28-12-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 28-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 19.05 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مصر تسلمت 1.67 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بعد موافقة المجلس التنفيذى على صرف شريحة جديدة من قرض مصر، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قبل أيام، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل 19.05 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.16 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.18 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 48.49 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.50 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.