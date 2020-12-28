شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل باستثناء صعود "رئيسي 50" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% خاسراً 3.130 نقطة ليصل إلى مستوى 5549.24 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% خاسراً 4.570 نقطة ليصل إلى مستوى 6064.89 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4533.40 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.710 نقطة ليصل إلى مستوى 4613.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 96.2 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 2995 صفقة، وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.76%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.69%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%.

وجاء سهم شركة ياكو الطبية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.99%، يليه سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 6.96%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 5.21%، فيما تصدر سهم شركة مشاعر القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.92%، يليه سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 4.83%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، نية الشركة لشراء أسهم الخزينة من خلال بورصة البحرين، بناءً على الموافقة الممنوحة من قبل مصرف البحرين المركزي