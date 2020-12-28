شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالمستهل.. وتنفيذ صفقة تسوية أزمة "موبكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2131 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12827 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4094 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2950 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وذلك في إطار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالموافقة على إبرام اتفاقيتى التسوية وشراء الأسهم لإنهاء النزاع القائم بين شركة اجريوم سابقاً "نيوترن حالياً" وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوكة لشركة موبكو.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الأهرام للطباعة والتغليف، النساجون الشرقيون للسجاد، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، 1750 سهم، 32.3 ألف سهم، 1951 سهم، على التوالي، وباعت إدارة بنكا التجاري الدولي، التعمير والإسكان، 1964 سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي نايل سيتي للاستثمتار، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، 29 ألف سهم، 5 أسهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بالم هيلز للتعمير، نايل سيتي للاستثمار، 40 ألف سهم، 250 ألف سهم، 29 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 4620 سهم، 5500 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن عملية طرح سندات التوريق تتم في إطار النشاط المعتاد لشركة الرحاب للتوريق، بتوريق المحافظ المالية وفقاً لإجراءات واشترطات الهيئة العامة للرقابة المالية، منوهة إلى أنه بخصوص الخبر الخاص بتفاوض الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني للحصول على تمويل بنكي في حدود 1.2 مليار جنيه للمساهمة في تمويل التكاليف الاستثمارية لمشروع سيليا في العاصمة الإدارية الجديدة، فأن الموضوع لازال محل الدراسة.

وفي سياق منفصل أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تلقي شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، خطاباً من عمرو أبو العيون عبد الناصر ممثلاً عن مجموعة من المستثمرين لشراء كامل أسهم الشركة بسعر 28.5 جنيه للسهم، منوهة إلى أن حصة اتلمصرف بالشركة تمثل 0.40% بمشكل مباشر، و66.65% بشكل مباشر وغير مباشر.

فيما أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، موافقة الجمعية العامة بأغلبية أعضائها من الحضور، على اقتراح مجلس إدارة الشركة بإجراء توزيعات أرباح محلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم، وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، والصادر عنها تقرير مراقب الحسابات، وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256.1 مليون دولار إلى 281.7 مليون دولار بقيمة قدرها 25.6 مليون دولار زيادة مجانية موزعة على عدد 102.4 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد