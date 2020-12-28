شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قطاعات تهبط ببورصة دبي بمستهل التعاملات على رأسها العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% خاسراً 2.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2513.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 81.8 مليون سهم محققة ما قيمته 45.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 670 صفقة لعدد 28 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.97%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.63%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.04%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 1.55%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26 مليون ورقة بقيمة 16.2 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة يونيكاي للأغذية، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأحد، حيث تمت مناقشة ومتابعة الأمور الروتينية وأنشطة الشركة الاعتيادية.

وفي السياق ذاته أعلنت شركتا دي إكس بي إنترتيمنتس، مصرف السلام البحرين، اجتماع مجلس إدارة الشركة الأولى يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر لمراجعة تعيين المستشار المالي والقانوني لأغراض تقييم العرض الذي تم استلامه من مراس للترفيه والتسليه في 20 ديسمبر، والثانية يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير، لاعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة المال كابيتال، نجاحها في جمع 350 مليون درهم من خلال الطرح العام الأولي لوحدات صندوق المال كابيتال ريت، الذي استحدثته مؤخراً والمعني بالاستثمار العقاري، بعد انتهاء فترة الاكتتاب بتاريخ 8 ديسمبر 2020.