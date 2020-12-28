شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 96.16 مليون اشتراك بالهاتف المحمول بنهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 96.16 مليون بنهاية أغسطس 2020 مقارنة بنحو 95.55 مليون بنهاية يوليو 2020 و94.76 فى أغسطس 2019.

فيما وصل عدد مستخدمو الانترنت عن طريق المحمول إلى نحو 42.51 مليون مستخدم فى اغسطس 2020 مقارنة بنحو 42.15 مليون فى يوليو 2020 ونحو 37.97 مليون مستخدم فى اغسطس 2019، فى حين وصل عدد مستخدمو اليو اس بى مودم إلى نحو 2.12 مليون فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 2.18 مليون فى يوليو 2020 و2.87 مليون فى أغسطس 2019.

وبلغت السعة الدولية للإنترنت 2565078 مليار نبضة/ث فى شهرى يوليو وأغسطس 2020، مقارنة بنحو 1889082 مليار نبضة/ث بنهاية أغسطس 2019.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019/2020 ناتج محلى يقدر بنحو 108 مليار جنيه، مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو % 15.2 خلال عام 2019/2020 ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نموًا رغم جائحة كورونا.

وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 48.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 مقابل 35.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 35%.