سابك تطلب تحديد مدة عضوية مجلس إدارة كلاريانت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر مساهم في شركة الكيماويات السويسرية كلاريانت، اليوم الاثنين ألا تتجاوز عضوية مجلس إدارة الشركة السويسرية 12 عاما كحد أقصى وهو ما يعني نهاية رئاسة هاريولف كوتمان لمجلس الإدارة.

طلبت سابك، التي رفعت حصتها في كلاريانت إلى 31.5 بالمئة في مارس، أن يُدرج على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي كلاريانت الذي يُعقد في السابع من أبريل، بند تحديد حد زمني لعضوية مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رئيس المجلس.

وقالت كلاريانت في بيان إن سابك اقترحت أيضا توزيعات خاصة بواقع فرنكين سويسريين للسهم.

تولى كوتمان منصب الرئيس التنفيذي وانضم لمجلس الإدارة في وانتخب رئيسا له في 2018. وفي العام الماضي تولي منصب الرئيس التنفيذي مؤقتا.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع كلاريانت للتعقيب.