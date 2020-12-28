شكرا لقرائتكم خبر عن 3.26 تريليون قدم3 إجمالى الغاز المضاف من الإكتشافات الجديدة 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إن الشركة قامت بإسناد العديد من القطاعات المفتوحة بشرق وغرب البحر المتوسط للعديد من كبريات شركات البحث العالمية ( مثل إكسون موبيل - شيفرون - شل - بی بی - شركة توتال )، وذلك في إطار تسويق مناطق البحث الخاضعة لإشراف الشركة.

وأضاف تقرير الشركة، أنه خلال العام المالي 2019-2020 تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع 41 مليون دولار وإجمالي الاستثمارات 684 مليون دولار، كما تمت موافقة البرلمان علی 9 اتفاقيات أخرى بمنح توقيع 24 مليون دولار وإجمالي استثمارات981 مليون دولار.

أما فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وعقود التنمية فقد بلغ إجمالي الإتفاقيات 37 إتفاقية موقعة مع إيجاس حتى يونيو 2020 كما يلي:

26 إتفاقية سارية 18 منطقة بحرية، 8 مناطق أرضية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركات العالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما منهم 15 اتفاقية في مراحل البحث والاستكشاف و11 اتفاقية في مراحل التنمية تتضمن 28عقد تنمية و4 مقترحات عقد تنمية .

11 إتفاقية 8 مناطق بحرية ،3 مناطق أرضية موقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات العالمية وتحت إشراف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وجميعهم في مراحل التنمية وتتضمن 34 عقد تنمية و2 مقترح عقد تنمية وتم توقيع 2عقد تنمية .

وأشار التقرير إلي أنه تم تحقيق 23 إكتشاف جديد للغاز الطبيعي توزيعها 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و2 اكتشاف بدلتا النيل و16اكتشاف بالصحراء الغربية خلال 2019-2020.

وفيما يخص نشاط البحث السيزمي أشار التقرير للمسح السيزمي الإقليمي ثنائي الأبعاد بالبحر المتوسط، جاري معالجة البيانات السيزمية كما تم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر المتوسط بإجمالي 321كم2 .

وذكر التقرير، أن إجمالي الغاز المضاف من الإكتشافات الجديدة خلال العام 2019-2020 حوالي 3.26 تريليون قدم3 بإحتياطي يقدر 2.1 تريليون قدم3 غاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية .

وأوضح التقرير، أنه فيما يتعلق بتنمية الحقول والإنتاج تم تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز 7 مشروعات جديدة واستكمال 4 مشروعات تنموية ووضعها على خريطة الإنتاج، وذلك بإجمالي استثمارات حوالی 1.116 مليار دولار، وبمتوسط إنتاج أولي حوالي 1573 مليون قدم 3غاز / يوم بالإضافة إلی 18910 برميل متكثفات / يوم كما تم وضع 39 بئر على خريطة الإنتاج 31 بئر جديدة من مشروعات التنمية بالاضافة الى 8 بئر تنموي وبإجمالي إنتاج أولى حوالي 1765 مليون قدم3 /يوم غاز وحوالی 23.68 ألف برميل متكثفات / يوم .

وبلغ إجمالي الغاز المنتج من الحقول 2,4 تريليون قدم3، والغاز المباع حوالي 2.23 تريليون قدم3 " بمتوسط إنتاج يومي 6095 مليون قدم " غاز / يوم ) و إجمالي إنتاج المتكثفات بلغ 30.68 مليون برميل، وإنتاج البوتاجاز 1.153 مليون طن، وإنتاج البروبان 477.9 ألف طن، وإنتاج خليط الإيثان / بروبان 1086.4 ألف طن.