شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تفتح باب ترشح المساهمين لعضوية مجلس الإدارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن فتح باب الترشيح من قبل المساهمين لعضوية مجلس إدارة أرامكو السعودية للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 3 مايو 2021م وتنتهي في 2 مايو 2024م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إنه يجوز لأي مساهم، أو مجموعة من المساهمين، "غير الدولة" يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية لأرامكو السعودية "مساهم مؤهل" تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، شريطة أن يكون المساهم المؤهل قد قدم إشعاراً خطياً بهذا الترشيح مرفقاً به ما يلزم من المستندات الداعمة وفقاً لإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

وأضافت أنه سيتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، ولفتت أن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة تكون في 1 يناير 2020، حتى 31 من الشهر ذاته.

وأوضحت الشركة في البيان، أنه يجب تقديم طلبات الترشيح قبل تاريخ انتهاء باب الترشيح إما عن طريق التسليم باليد أو عن طريق خدمة بريد سريع معترف بها دولياً، مثل "فيد إكس" أو "دي إتش إل" أو غيرهما إلى إدارة علاقات المستثمرين في الشركة.

وحددت الشركة تسعة شروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وقالت، إنه يجب على المساهم المؤهل، بما في ذلك كل عضو في مجموعة تمثل مجتمعةً مساهمًا مؤهلًا، تقديم المعلومات الآتية في صيغة خطية عند تسمية مرشح لعضوية المجلس.

يشار إلى إنه مؤخرا، أكدت وسائل إعلام أن شركة أرامكو السعودية تسعى لبيع حصص في أصول تابعة، لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وعينت "أرامكو" شركة موليس لترتيب بيع حصص في شركاتها التابعة، والتي قد تتضمن بيع حصص في خطوط الأنابيب التابعة للشركة.