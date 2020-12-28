شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد تعليق السفر براً وبحراً وجواً لمدة أسبـوع آخر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأن الحكومة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر.

وأكد المصدر استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من القرار، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وهذا القرار جاء إلحاقا بالقرار الصادر في 20 ديسمبر الجاري، بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وذلك بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في عدد من الدول.

من جهة أخرى أكد الدكتور محمد العبد العالي متحدث وزارة الصحة السعودية، على وجود لجان وهيئات وطنية مختصة في السعودية تُعنى بالمتابعة عن كثب فيما يتعلق بتحور فيروس كورونا المستجد.

وشدد على أن المعلومات المتاحة الحالية لم تثبت أي إشارة حول ازدياد شدة الفيروس، أو تشكيله أي سلبيات على فعاليات اللقاحات المتوفرة.

وأكد متحدث الصحة أن التحسن في السيطرة على جائحة كورونا في السعودية وصل إلى أكثر من سبعة وتسعين في المائة مقارنة مع بداية انتشار الوباء، مطالباً الجميع بمواصلة الاحترازات الوقائية سواء مع الجائحة الحالية أو في حالة تحوّر الفيروس.

وفيما يتعلق بالإقبال على لقاح كورونا في المملكة، أكد العبد العالي أن أكثر من 700 ألف فرد تقدموا للحصول على لقاح فيروس كورونا، وما زال الإقبال في تزايد.

يشار إلى إن المملكة العربية السعودية قررت منذ أسبوع تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.

وبحسب بيان نشر سابق على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، فإنه وبناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.