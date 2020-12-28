شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران المدني السعودي تسمح بسفر الأجانب إلى خارج المملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من أمس الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقال بيان صادر عن الهيئة على موقعها الإلكتروني، إنه إلحاقا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية الصادر أمس، بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين بشكل مؤقت في المملكة لمدة أسبوع، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة والسماح لكافة الناقلات الجوية العاملة في مطارات المملكة، بما في ذلك الطيران العام بنقل المسافرين المغادرين إلى خارج المملكة ابتداء من أمس27 ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أن ذلك مشروطا بمراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا والسماح للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض.

وأوضحت الهيئة أن الضوابط تشمل عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة والبقاء بداخلها لحين موعد الإقلاع، وتجنب مخالطة طاقم العاملين في مطار الوصول.

وأشارت إلى أن هذا القرار لا يشمل الدول التي ظهر بها فيروس كورونا المتحور، وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة.

يشار إلى إن المملكة العربية السعودية قررت منذ أسبوع تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت في منتصف يونيو الماضي جدول رحلاتها الداخلية، موضحة بتغريدة في حسابها على "تويتر" أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل بدأ انطلاقا من يوم الإثنين 15 يونيو 2020.