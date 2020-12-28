شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الأول – تحليل - 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ليزحف تدريجياً نحو الأعلى ويبتعد عن دعم القناة الصاعدة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه عند 0.7640 وتمتد إلى 0.7700، بينما يمثل الثبات فوق مستويات 0.7565 و0.7515 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7565 والمقاومة 0.7700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد