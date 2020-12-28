شكرا لقرائتكم خبر عن النفط في مسار جانبي – تحليل - 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية ويستقر فوق المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 47.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 49.40 وتمتد إلى 51.70.
ننبّه إلى أن أسعار النفط قد تشهد تداولات مختلطة في هذه الأيام إلى أن تعود أحجام التداولات في الأسواق إلى وضعها الطبيعي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 50.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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