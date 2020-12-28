شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي مع افتتاح اليوم ليصل بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 26.88، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار اختراق المستوى المذكور لفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب ممتدة تصل إلى 27.65.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 25.06 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.60 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد