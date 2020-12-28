شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية جديدة – تحليل - 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع جديد ليلامس حاجز 1900.00 دولار، ليدعم استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تتواجد أهدافه عند 1906.00 ثم 1928.60، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية للفترة القادمة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 1864.00.

يجب الانتباه إلى أن موسم إجازات الأسواق مستمر، وأحجام التداولات ضعيفة، لذلك من المحتمل أن تشهد الأسعار تداولات مختلطة ومفاجئة، مما يجعلنا ننصح بتجنّب التداولات إلى أن تعود الأسواق إلى طبيعتها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1864.00 والمقاومة 1905.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد