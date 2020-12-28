شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول بإيجابية – تحليل - 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً صاعداً مع افتتاح اليوم ليحاول الاقتراب من مستوى 1.3624 من جديد، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 1.3510، مع التذكير بأن هدفنا الممتد يصل إلى 1.3760.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3500 والمقاومة 1.3650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد