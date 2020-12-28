شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يخترق المقاومة – تحليل - 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بإيجابية جديدة ليخترق مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة ويستقر فوقها، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 1.2300 ثم 1.2375.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستويات 1.2175 ثم 1.2145 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2145 والمقاومة 1.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد