شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا وبيت الوطن بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد جهاز تنمية مدينة العبور، مواعيد تسليم قطع الأضرار الأكثر تميزا، وكذللك مواعيد تسليم اراضى بيت الوطن المخصصة للمصريين بالخارج، حيث من المقرر أن يبدا التسليم اعتبارا من يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الإثنين 8/2/2021، فى تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزًا التكميلية، وقطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور، على أن يتم إحضار كافة المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التى تم حجزها طبقًا لكراسة الشروط.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزًا التكميلية بالبلوك (18099)، خلف الحى التاسع، القطع من 1: 14، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 15: 28، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 29: 42، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 43: 56، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 57: 70، يوم الخميس 7/1/2021، وتخصيص يومى الأحد 17/1/2021، والإثنين 18/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9)، القطع من 1: 20، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 81: 95، يوم الأحد 31/1/2021، وتخصيص يومى الأحد 7/2/2021، والإثنين 8/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.