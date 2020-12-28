شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات أخر أسابيع هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون.

في تمام الساعة 07:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 103.44 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.56، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.41، بينما حقق الأعلى له عند 103.64، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 103.43.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت الثبات عند الصفر مقابل نمو 4.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 3.4% مقابل 3.0%، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 10.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي عقد في 17-18 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% وسط التأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا ما استدعى الأمر لذلك، وقد أفاد التقرير اليوم بأنه على البنك المركزي الياباني إجراء مراجعة شاملة من جديد للإستراتيجية التي يجب أن يتخذها في تحقيق هدف التضخم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل توقيع الرئيس الأمريكي ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (892$ مليار) وحزمة التمويل الحكومي (1.4$ تريليون) والذي توصل إليه الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

ويأتي توقيع الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب على مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون عقب عدة أيام من استلامه من الكونجرس وفي أعقاب تلميحه مسبقاً باستخدام حق النقد الـ"فيتو" ضد مشروع القانون الإغاثة من الجائحة، ونود الإشارة، لكونه قد تجاوز الموعد النهائي لمنع نحو 14 مليون مواطن أمريكي من فقدان إعانات البطالة التكميلية المؤقتة 300$ أسبوعياً والذي انقضي السبت.

وبتوقيع الرئيس الأمريكي ترامب على مشروع قانون الإغاثة تستمر الإجراءات والمزايا الموسع للعاطلين عن العمل حتى آذار/مارس المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يخسر الملايين من العاطلين عن العمل أسبوعاً من تلك المزايا التي تعطي لهم بسبب تأخر ترامب في التوقع، وأيضا بذلك التوقيع على حزمة التمويل الحكومي تم تجنب سيناريو الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي كان من المفترض حدوثه غداً الثلاثاء في حالة عدم التوقيع.