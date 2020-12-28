شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في شهر وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأدنى لها منذ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر مع انخفاض مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.38% لتتداول حالياً عند 1,040.19$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,026.05$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,026.12$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 90.15 مقارنة بالافتتاحية عند 90.29.

هذا وقد تابعنا منذ قليل توقيع الرئيس الأمريكي ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (892$ مليار) وحزمة التمويل الحكومي (1.4$ تريليون) والذي توصل إليه الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

ويأتي توقيع الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب على مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون عقب عدة أيام من استلامه من الكونجرس وفي أعقاب تلميحه مسبقاً باستخدام حق النقد الـ"فيتو" ضد مشروع القانون الإغاثة من الجائحة، ونود الإشارة، لكونه قد تجاوز الموعد النهائي لمنع نحو 14 مليون مواطن أمريكي من فقدان إعانات البطالة التكميلية المؤقتة 300$ أسبوعياً والذي انقضي السبت.

وبتوقيع الرئيس الأمريكي ترامب على مشروع قانون الإغاثة تستمر الإجراءات والمزايا الموسع للعاطلين عن العمل حتى آذار/مارس المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يخسر الملايين من العاطلين عن العمل أسبوعاً من تلك المزايا التي تعطي لهم بسبب تأخر ترامب في التوقع، وأيضا بذلك التوقيع على حزمة التمويل الحكومي تم تجنب سيناريو الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي كان من المفترض حدوثه غداً الثلاثاء في حالة عدم التوقيع.

بخلاف ذلك، تابعنا مؤخراً أعلن شركة فايزر أن لقاح الكورونا الذي قامت بتطويره بالتعاون مع شركة بيو-تك الألمانية أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة، وتلى ذلك إعلان الحكومة الأمريكية عن طلبها لشراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المشترك لشركتي فايزر وبيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 79.23 مليون ولقي 1,754,493 شخص مصرعهم في 222 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.