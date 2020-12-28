شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 مليار جنيه لتطوير العشوائيات فى محافظة الدقهلية فى 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت حجم الاستثمارات المقدرة لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات فى محافظة الدقهلية 2,3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 34,6٪؜، في خطة 2021/20، فيما تم توجيه نحو 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح تقرير وزاره التخطيط أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 389 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 54% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,6% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 12% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 20/2021، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه يخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 17,8%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 659,7 مليون جنيه بنسبة 9,8%، إلى جانب توجيه 1,3 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 19,6%، علاوة على توجيه 515,2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,7%، بالإضافة إلى توجيه 713,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 10,6%.