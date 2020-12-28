شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات أخر أسابيع هذا العام في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ويتغيب نبض التداول اليوم الاثنين عن كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بسبب عطلة يوم الملاكمة هناك.

هذا واستفادت مؤشرات الأسهم الآسيوية في مطلع هذا الأسبوع من حالة التفاؤل التي تنتاب المستثمرين عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون وذلك على الرغم من انتقاده لمشروع قانون الإغاثة في السابق، ما جنب الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي ويجعل إعانات البطالة التكميلية المؤقتة للعاطلين عن العمل مستمرة.

بخلاف ذلك، أثقلت تراجعت سهم شركة علي بابا المدرجة في بورصة هونج كونج على أداء مؤشر هانج سينج بعد أن أمر المنظمين الصينيين مجموعة آنت التابعة لشركة على بابا بتصحيح أعمالها، ويذكر أن السهم تراجع أيضا الخميس الماضي في أعقاب التقرير التي تطرقت آنذاك لكون المنظمين الصينيين سوف يحققون في الشركة بحثاُ عن سلوك احتكاري مشتبه به.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت الثبات عند الصفر مقابل نمو 4.0% والتي عذلت من نمو 3.8% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي اتساع التراجع إلى 3.4% مقابل 3.0% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 10.0%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي أفاد بأنه على البنك المركزي الياباني إجراء مراجعة شاملة من جديد للإستراتيجية التي يجب أ، يتخذها في تحقيق هدف التضخم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.47% ليربح 8.39 نقطة ويصل إلى المستوى 1,786.80، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.65% ليربح هو الأخر 172.45 نقطة ويصل إلى المستوى 26,829.06.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.73% ليربح 36.60 نقطة ويصل إلى المستوى 5,078.61، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.30% ليربح هو الأخر 10.13 نقطة ويصل إلى المستوى 3,406.69.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.03% ليخسر 7.81 نقطة ويصل إلى المستوى 26,378.75، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.72% ليربح 20.24 نقطة ويصل إلى المستوى 2,827.10.