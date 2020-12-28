تعرف على اسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اليوم الاثنين 28-12-2020 في سوق العبور للجملة بحسب الأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، و تراوحت أسعار السمك البورى 1 بين 38-42 ، و البورى "2 " يتراوح 28-32 جنيها للكيلو، أسعار، فيما سجلت أسعار البلطى المزارع " 1 " بين 16-18 للكيلو مقابل 17-19 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار البلطي المزارع "2" 14-15 جنيها للكيلو مقابل 14.5-15.5 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو.
وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر البربون " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.
واستقرت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.
استقرت أسعار اليوم الاثنين 28-12-2020 في سوق العبور للجملة بحسب الأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، و تراوحت أسعار السمك البورى 1 بين 38-42 ، و البورى "2 " يتراوح 28-32 جنيها للكيلو، أسعار، فيما سجلت أسعار البلطى المزارع " 1 " بين 16-18 للكيلو مقابل 17-19 جنيها للكيلو ، بينما سجلت أسعار البلطي المزارع 2.، 14-15 جنيها للكيلو مقابل 14.5-15.5 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو.
وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.
واستقرت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.
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