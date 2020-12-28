شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. شركة النصر توقع عقد إنتاج السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام أن اليوم الاثنين سوف يتم توقيع عقد انتاج السيارات الكهربائية بشركة النصر.

واضاف " توفيق "، أن السيارات الكهربائية الجديدة ستظهر للنور موضحا أن الشحنة الواحدة تسيرها 400 كيلو، وذلك خلال تصريحات صحفية سابقة مؤكدا أن مرحلة الدراسة لتصنيع السيارات الكهربائية مر عليها عام، بشراكة مع الشركة الصينية مع شركة يابانية وأنتجت 7%، أى حوالى 7 ملايين سيارة كهربائية حول العالم.

وتابع، أن الشركة الصينية طورت على السيارة الكهربائية، وتعتبر مكوناتها متوسطة، للتحمل التشغيل التجارى وتكسى وخلافة، وسعرها معقول للمواطن المصرى، مضيفا أن استبدال السيارات الغاز أو البنزين لسيارات كهربائية لا يوجد بند لهذا.

وكشف أنه فى عام 2030 سيبقى عدد السيارات التى تنتج من الكهرباء أكثر من السيارات البنزين، بمكون محلى 58% من السيارة.