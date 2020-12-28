شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق "مستثمرى أكتوبر": مخزون المواد الخام يكفى احتياجات السوق المحلية من الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر الصعيدى، أمين صندوق جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، الطلب على الكمامات لم يشهد أى زيادة فى الفترة الأخيرة، بالرغم من ارتفاع مؤشر الإصابات والوفيات بفيروس كورونا "المستجد" لمستويات كبيرة نسبيا خلال الموجة الثانية من الفيروس.

وقال عمر الصعيدى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك مخزون متوافر من المواد الخام يكفى احتياجات المصانع المحلية لتوفير الكمامات بكميات وفيرة وبأسعار منخفضة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوط إنتاج المصانع تطور ملموس انعكس على جودة الخامات والمنتج على السواء.

واستبعد الصعيدى، أن تؤدى أى حالة من الطلب المفاجئ إلى ارتفاع فى أسعار المواد الخام فى الوقت القريب، حيث عملت المصانع فى الفترة الأخيرة على توفير مخزون من المواد الخام لتجنب حدوث ارتفاع فى المواد الخام، لافتا إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى فرض إجراءات أكثر حزما من أجل دفع المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية خاصة مع ارتفاع مؤشر الإصابات بشكل يومى ومتسارع.

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت إقبالا كبيرا من جانب المصانع على التحول إلى نشاط المستلزمات الطبية، ومن بينها صناعة الكمامات، نظرا للأوضاع الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، بعد انتشار فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد.

وشدد الدكتور مُصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأخير على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحًا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.