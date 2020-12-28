شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الصناعي في اليابان يخالف التوقعات خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت الثبات عند الصفر مقابل نمو 4.0% والتي عذلت من نمو 3.8% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 3.4% مقابل 3.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 10.0%.