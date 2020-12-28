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غرفة صناعة الحبوب: أسعار السلع الاستراتيجية لن تتأثر بالموجة الثانية لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات، أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية يكفى الاحتياج المحلى لمدة 6 أشهر، مرتفعا بصورة كبيرة رغم أزمة جائحة فيروس  

وأضاف رئيس غرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، فى حوار ينشر لاحقًا فى الخليج 365، أن بداية أزمة فيروس كورونا خلال مارس 2020 كان الاحتياطى من السلع يكفى 3 أشهر فقط، لكن القيادة السياسية الرشيدة دعمت الحكومة للارتفاع بحجم الاحتياطى ليكفى لمدة 6 أشهر فوق المتوسط العالمي.

وأشار إلى أنه لا خوف من موجة فيروس كورونا الثانية من حيث التأثير على الأسعار الخاصة بالسلع الاستراتيجية والأساسية، مشيرًا إلى أن المستهلك لن يشعر بنقض اى سلعة ولن تتأثر الأسعار الفترة القادمة.

وأكد طارق حسانين أن هناك تنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية والتموينية، لافتًا إلى أن غرفة الحبوب تفتح خط تواصل دائم مع التموين للتنسيق فى ملف توفير السلع الرئيسة والأساسية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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