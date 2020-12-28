شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية: دعم المنتج الوطنى وتفضيله فى العقود الحكومية يحافظ على الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، دعم الغرفة لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ونواب رئيس مجلس الدولة و3 من الجهات المعنية بوزارة الصناعة وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل عن وزارة الإنتاج الحربى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم وزير الصناعة، فإن الاتحاد يؤكد دعمه الكامل للجنة.

ورحب رئيس الغرفة، بهذا القرار وأبدى استعداده التام فى مساعدة اللجنة فى ضوء المعلومات المتوافرة لديه، مشيرًا إلى أن دعم المنتج الوطنى وتفضيله فى العقود الحكومية يحافظ على الاستثمار الموجود فى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة.

وأوضح المهندس، أن كبار المصانع عانت من عدم تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، لذلك هذه اللجنة لابد أن يكون لها صلاحيات كبيرة يمكن أن تساهم فى ضبط الاعتماد على الإنتاج الوطنى فى عقود الصفقات الحكومية وفى المشروعات التى يتم العمل فيها حاليًا.