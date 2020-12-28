شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر مرة أخرى لينهي تداولاوت امس الأحد عند مستوى 6069 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 6050 نقطة، وبالتزامن مع استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5850 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,052 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,085 نقطة