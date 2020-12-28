شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 10564 نقطة، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10400 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10700 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,537 وبين مستوى المقاومة هو 10,606 نقطة
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