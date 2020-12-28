شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم العقارية (4020) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض جزء من خسائره السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق.
لذلك نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 15.96، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 14.94.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.04 ومستوى المقاومة 15.96.
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